ScalpitiAmo per Piedicavallo, arriva calendario benefico. Pro Loco: “Dedicato al Ponte della Coda”

ScalpitiAmo per Piedicavallo diventerà ben presto un calendario per il prossimo anno. A comunicarlo, in un post, la Pro Loco che spiega: “Sarà dedicato in modo particolare ad uno dei simboli di Piedicavallo che l'alluvione ha portato via, l'amato Ponte della Coda. L'intero ricavato della vendita andrà a supporto del fondo solidale di ricostruzione. È già possibile prenotare una copia al numero 333.2406029. Il calendario sarà disponibile, oltre che in paese, anche a Biella”.