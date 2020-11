A tavola con gusto grazie alle "vecchie ricette" della nonna. Oggi Zucchine agrodolci e Uova farcite

Forse avete raccolto da poco le ultime zucchine nel vostro orto e se coltivate la passione di raccogliere uova fresche delle vostre galline, eccovi un paio di ricette contenute nella "Cucina di una volta, saggezza e buone maniere" il nuovo libro a fascicoli in regalo su La Nuova Provincia di Biella in edicola da mercoledì 4 novembre.

Ma questo vale anche se avete comprato le zucchine dal vostro verduriere di fiducia, così come le uova dagli alimentari che preferite. E allora non vi rimane che preparare gli ingredienti sulla tavola e iniziare. Il buon appetito è assicurato.

Zucchine agrodolci

Ingredienti per 4 Porzioni: Zucchine g 400; Tuorli d’uovo n 4; Burro g 80; Aceto bianco ml 30; Zucchero g 20; Sale fino.

Procedimento: Tagliare le zucchine a bastoncini eliminando i semi, saltarle con 30 g di burro, senza farle colorare, aggiungere eventualmente poca acqua fredda. Salare e lasciar raffreddare. Sbattere i tuorli con un pizzico di sale, l’aceto e lo zucchero, sciogliere il burro rimasto senza farlo colorare e unire i tuorli sbattuti. Cuocere a fuoco dolce mescolando continuamente fino ad ottenere una crema senza farla rapprendere. Togliere dal fuoco, unire le zucchine e lasciar raffreddare.

Uova farcite

Ingredienti per 4 Porzioni: Uova intere n 4; Fette di pane raffermo n 4; Pomodori freschi g 300; Aceto bianco ml 50; Burro g 30; Filetti d’acciughe n 4; Sale fino.

Procedimento: Tostare le fatte di pane e tenerle da parte. Tagliare a cubetti i pomodori eliminando i semi, saltarli al burro con i filetti d’acciuga tritati, cuocere per pochi minuti. Portare ad ebollizione 1 litro d’acqua con l’aceto e un cucchiaino di sale, abbassare la fiamma e sgusciare nell’acqua calda un uovo alla volta cuocendolo per 4 minuti senza far riprendere il bollore. Scolare le uova in camicia e disporle su un canovaccio pulito. Disporre le fette di pane sui piatti, mettere un uovo in camicia su ogni fetta e coprire con la salsa ben calda.