Ponderano Merita: “Poche certezze e nessun aiuto alle famiglie”

“Al Consiglio Comunale di giovedì 29 ottobre è andata in onda la seconda puntata del romanzo fantasy dell’amministrazione Locca. Pochi i punti all’ordine del giorno. Il Sindaco ha spiegato alcuni interventi che intende realizzare con un contributo di ben 580.000,00 euro che, stiamo sereni, ha richiesto allo stato centrale. Tra questi il rifacimento della facciata del comune, degli intonaci esterni del cimitero, gli immancabili interventi per le manutenzioni della casa di riposo, l’abbattimento di alcune barriere architettoniche, la sistemazione della pavimentazione dell’asilo nido (o meglio dello stabile locato a privati), l’adeguamento alla normativa antisismica delle scuole e palestra oltre ad alcuni lavori su qualche strada. Il Capogruppo di Ponderano Merita, Marco Romano, ha sottolineato come gli interventi a protezione degli edifici scolastici, per i quali l’iter era stato avviato durante la precedente amministrazione, il rifacimento della pavimentazione della scuola materna e non solo del nido, logori in molti punti, e l’abbattimento di barriere architettoniche debbano trovare risorse certe in bilancio e non rimanere legate all’ipotesi di un contributo per ora ipotetico, mentre altre opere, come il rifacimento della facciata del comune, potrebbero tranquillamente essere accantonate indirizzando le risorse a interventi a sostegno dei cittadini.

I consiglieri di minoranza hanno quindi rappresentato il proprio disappunto per non aver trovato nelle previsioni di bilancio alcuna voce per venire incontro alle criticità che le famiglie stanno vivendo per i rincari della mensa scolastica, nessuna sostanziale riduzione delle aliquote delle tasse locali per i cittadini, evidenziando l’esistenza di una concentrazione di risorse per attività probabilmente non prioritarie. Curioso l’intervento per ben 16.000,00 Euro volto a spostare degli armadi relativi all’illuminazione pubblica posizionati nei pressi della piazza – effettivamente antiestetici – che furono posizionati in quella posizione proprio quando l’attuale Sindaco era a capo dell’ufficio tecnico. Brindiamo quindi al ritrovato, pur costoso, senso estetico del Geometra Primo Cittadino.

Al voto anche il nuovo regolamento delle entrate che vede l’accoglimento di una delle proposte a suo tempo avanzata dal gruppo di minoranza per una tariffa agevolata, nell’ambito tassa rifiuti, in favore delle imprese costrette al lockdown. Sul punto il gruppo Ponderano Merita ha voluto rappresentare come, seppur il nuovo regolamento consenta l’esternalizzazione delle attività di accertamento delle imposte, l’auspicio sia che il Comune continui ad operare con il personale interno lasciando lontano, anche nel ricordo, l’infelice parentesi delle cartelle pazze inviate dal concessionario incaricato della riscossione dalla giunta Vallivero.

Presentazione ufficiale, dopo quasi tre mesi dalla nomina, del nuovo assessore Ilaria Zaccaria, tuttavia non presente, che dalla proposta di delibera si apprende sia stata scelta perché “la legge Delrio impone che nelle giunte dei Comuni con più di 3000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%” e “il consigliere Gariazzo Carlotta ha dichiarato formalmente che non intende ricoprire il ruolo di assessore”. A lei la curiosa delega al turismo - che nel Documento Unico

di Programmazione 2020/2022 presenta una dotazione di 0,00 (zero) Euro - per la quale il gruppo di minoranza ha presentato una interrogazione.

La maggioranza fa infine quadrato a difesa del Primo Cittadino votando contro la mozione della minoranza volta a impegnare l’amministrazione a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata escussione di una garanzia fideiussoria di ben Euro 149.800,00 relativa a opere non realizzate nell’ex “cantiere Sicer” nel quartiere Fontanone, che potrebbe ritenersi attribuibile all’allora responsabile dell’Ufficio Tecnico. La minoranza ha chiesto chiarezza e piena difesa degli interessi del Comune di Ponderano con l’auspicio che l’Ente voglia farsi promotore di un’azione vigorosa da sottoporre al giudizio di un magistrate terzo e imparziale e non di una session di autoreferenziale ricerca di una posizione mediate e impoverita, frutto di una valutazione al ribasso che alza inesorabilmente dubbi di incompatibilità e conflitto di interessi".