Nuovo dpcm, il sindaco di Candelo: "Occorre preoccuparsi anche della fragilità emotiva"

"Stiamo cercando di fare il possibile per tutte le attività che stanno affrontando questa nuova fase della pandemia". Inizia così il messaggio che periodicamente il sindaco Paolo Gelone ai suoi cittadini. Nell'ultimo aggiornamento pubblicato sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino ha parlato dei nuovi progetti con cui "vogliamo provare a non rinunciare al Natale. Per il commercio locale e soprattutto per i bambini e le famiglie, con alcune piccole sorprese, dalla magia delle letterine a libri da mettere sotto l'albero. Piccole iniziative per dare calore e colore al paese".

In merito alla seconda ondata di contagi Gelone commenta: "I dati sono chiari e serve un comportamento rispettoso e responsabile. Noi sindaci siamo in prima linea con poche armi - afferma - ma non vogliamo piangerci addosso, anzi, vogliamo fare il possibile per ogni cittadino candelese. Perché parlare solo di contagi è sempre meno sostenibile per la psicologia delle persone e oltre alla fragilità della salute pubblica e dell'economia, occorre preoccuparsi anche della fragilità emotiva. Continuo con forza ad invitarvi alla responsabilità e a rispettare norme e prescrizioni, raccomandazioni che sono e rimangono fondamentali, ma è importante tentare di dare anche risposte e speranze. Di offrire un po' di umanità. Oltre che alla gestione dell'emergenza, stiamo lavorando per questo. Vogliamo sfidare la paura con l'impegno e la speranza, cercando di guardare anche al futuro".