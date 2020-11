A Sandigliano premi in denaro per gli studenti residenti più meritevoli

Come ogni anno, anche per il 2020 il Comune di Sandigliano concederà premi in denaro agli studenti più meritevoli possessori di un titolo di studio conseguito tra il 1° agosto 2019 ed il 31 luglio 2020, e residenti in paese alla data del conseguimento di tale titolo.

Il concorso prevede 5 categorie di premi con graduatorie separate: diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e diploma di scuola secondaria di 2° grado, conseguiti mediante superamento di esame di Stato; laurea, laurea magistrale e laurea magistrale conseguita dopo un percorso a ciclo unico avente durata di 5 o 6 anni.

Le candidature devono essere presentate dallo studente, oppure dai genitori nel caso di minorenni, entro il 20 Novembre, con istanza contenente una dichiarazione autocertificata circa il possesso del titolo di studio e della votazione conseguita.

Intanto, da martedì 3 novembre riapre la biblioteca dei bambini, dove si potrà accedere, accompagnati dai genitori nelle giornate di lunedì e martedì (15-17) e mercoledì e giovedì (10-12). Gli stessi orari che, dal 15 ottobre, sta seguendo la biblioteca per gli adulti, con accesso concordato tramite appuntamento (telefonando allo 015691003-interno 7) e ingresso una persona alla volta per non più di 15 minuti e con obbligo di mascherina.