Biellese Magico e Misterioso: Andorno - Andorn e La ‘Madonna delle formiche’ di San Giuseppe di Casto

Fra le verdi colline che sovrastano Andorno, nascosto ed appartato, da tempo immemorabile la fede popolare ha eretto un piccolo e suggestivo santuario mariano, popolarmente noto come quello della “Madonna delle formiche”.

La chiesa campestre si trova a San Giuseppe di Castro, un paese dal passato glorioso che anticamente era chiamato “Sereno” ed è poco più in basso d’un altro borgo lindo e tranquillo che prende il nome di Capisano (colle salubre ?) tanto che il Casalis nel suo storico dizionario delle terre sabaude scriveva che i loro abitanti erano “di complessione robusta e di menti aperte”.

Il santuario della ‘madonna delle formiche’ è più conosciuto come “Oratorio dell’eremita” perché per secoli i pellegrini che salivano ad Urupa dalla val di Mosso si riparavano in un edifico, ora demolito, dove vivevano alcuni uomini di fede dediti alla meditazione ed alla preghiera.