Nuovo dpcm, in mille in piazza a Biella: "Abbiamo il diritto di lavorare, ma anche di essere tutelati" FOTOGALLERY

Come faremo ad arrivare a fine mese? Quando arriverà la cassa integrazione? Come faremo a pagare i nostri dipendenti? Queste sono alcune delle domande che sono emerse durante la manifestazione che si è svolta nel pomeriggio di oggi, 1 novembre, in piazza Vittorio Veneto a Biella. Circa mille i partecipanti, tra commercianti, cittadini, artisti oltre a tante famiglie, bambini, giovani e persone di ogni età. Comune il pensiero di rivendicare il diritto al lavoro e la tutela alla salute, in un sit in che nonostante la grande presenza ha mantenuto le promesse di rispetto e civiltà. “Vogliamo sussurrare, perché crediamo che gridare serva solo ad aumentare le distanze” ha detto uno degli organizzatori, Claudio Canessa. Alla manifestazione erano presenti anche numerosi esponenti politici e sindaci della provincia.

Toccante il discorso della cantante biellese Nora Mello Grand, che ha esposto con un suo profondo pensiero che la cultura è ciò che ci rende umani e non è superficiale. Segni di approvazione anche nei confronti di tutti coloro che si sono succeduti sul palco, da una ristoratrice biellese che ha sottolineato le problematiche comuni emerse in seguito al nuovo dpcm: “Il virus esiste - ha dichiarato - e dobbiamo attenerci alle regole ma non siamo d’accordo con la riduzione degli orari. A pranzo non facciamo molto e sempre più clienti iniziano ad avere paura. Chiediamo soltanto di vivere dignitosamente”. Tanti gli applausi dai presenti, anche verso gli altri relatori che si sono succeduti sul palco per alzare uniti una sola voce: “Scegliamo di vivere”.