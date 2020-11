Campagna Nastro Rosa al termine, i ringraziamenti di LILT Biella

Biella, Miagliano, Vigliano Biellese, Torrazzo, Cavaglià e Sagliano Micca. Questi i comuni apparsi sulla pagina Facebook della LILT Biella che, nelle scorse settimane, hanno illuminato i propri monumenti in rosa per la campagna Nastro Rosa. Ottobre, infatti, è stato il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

“Il messaggio di prevenzione non si ferma però qui e il testimone sta per essere passato a una nuova campagna tutta declinata al maschile – scrive nel post LILT Biella – Grazie, in primis, alle donne. Grazie ai sindaci, agli assessori, alle forze dell'ordine e ai gruppi di primo e pronto intervento, a farmacie, esercizi commerciali, aziende e medici che hanno collaborato con noi per tutto il mese. Grazie a chi ci ha seguito e a chi verrà a Spazio LILT a fare prevenzione”.