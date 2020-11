Biella, da domani chiude per lavori via Rosazza a Chiavazza

Cambia la viabilità a Chiavazza. Da domani, lunedì 2 novembre, chiude per quindici giorni via Federico Rosazza. A darne comunicazione la pagina Facebook del comune di Biella che informa l’arrivo di un cantiere a Chiavazza che comporterà degli inevitabili disagi alla circolazione del quartiere.

Fino al 17 novembre sarà chiuso al traffico il tratto di strada a senso unico che va dal numero civico 38 di via Rosazza fino a piazza XXV Aprile. Attenzione anche ai divieti di sosta con rimozione forzata in prossimità del cantiere. Lo stop alla circolazione si rende inevitabile per via di interventi di ripristino della sede stradale a seguito di lavori effettuati per conto di E-Distribuzione.