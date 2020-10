In un contesto non solo nazionale, ma europeo e mondiale, che mette in discussione e a repentaglio le conquiste delle donne, la loro possibilità di autodeterminarsi, diventa necessario soffermarsi, confrontarsi, riflettere insieme, chiamare/chiamarci a raccolta per chiederci dove siamo e dove vogliamo andare... quali politiche e quali servizi.

In particolare, le donne vittime di violenza di genere sono maggiormente penalizzate in quanto devono affrontare, oltre al percorso di affrancamento dalla violenza, anche le difficoltà nel reinserimento all’interno di una società moderna basata sulla produttività e la prestazione, talvolta poco incline a sostenere chi, dopo un periodo di isolamento sociale, presenta maggiori ostacoli nell’affrontare nuove sfide, rendendo così ulteriormente complesso il percorso di riappropriazione di una quotidianità indipendente e basata sulle proprie risorse.

Essenziale, è dunque, progettare politiche e servizi che tengano conto della complessità dell’argomento, volti ad affrontare in modo globale e fruibile, sotto i tutti i diversi aspetti, le situazioni in cui la donna ha bisogno di un sostegno per potersi riappropriare, in modo attivo, del proprio futuro. Questo è l’obiettivo dell’incontro “Violenza di genere: i servizi e le politiche a favore delle donne” con la Sen. Valeria Valente, Presidente Commissione Femminicidio, Sen. Anna Rossomando, Vice Presidente Senato e Laura Onofri, Presidente "Se Non Ora Quando?" Torino.

L’incontro, promosso dalle Donne Democratiche Bielesi per la Conferenza delle Democratiche del Piemonte, si terrà venerdì 6 novembre alle 21 in diretta sulla pagina facebook del Pd Piemonte e in crossposting su quella del PD Biellese (https://www.facebook.com/pdpiemonte - https://www.facebook.com/partito.democraticobiellese).

Questa la nota stampa a firma di Carlotta Grisorio, referente conferenza delle Democratiche Biellesi e Alessandra Musicò referente Tavolo Violenza di Genere.