Fenoglio (FI): "PD condanna violenza ma è responsabile di alcune manifestazioni di rabbia sociale"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il PD condanna la violenza, ma di alcune manifestazioni di rabbia sociale ne è il responsabile. Attribuire un colore alla violenza è inutile. La violenza è violenza. Dietro c'è indubbiamente una forte mancanza di valori quale senso civico, rispetto della cosa pubblica e privata o semplici squilibri mentali. Non c'è dubbio che i facinorosi, dediti a manifestare violentemente, devono essere assicurati alla giustizia e condannati in tempi brevi; ma la violenza può essere espressione di disagi sociali che si manifestano nella "rabbia sociale".

I recenti fatti di Torino e Milano riguardo le manifestazioni anti-DPCM hanno fatto emergere anche una rabbia sociale espressa da alcuni immigrati in saccheggio e violenza. E di questa loro rabbia sociale l'unico responsabile è il Partito Democratico che ha condizionato le politiche sull'immigrazione degli ultimi dieci anni. Il PD con le sue politiche di accoglienza e d'illusione non ha favorito chi voleva procedere secondo un percorso di legalità ed ha arricchito la nostra Nazione, già provata, di ulteriori soggetti portatori di rabbia sociale.

Alle terre d’origine di questi soggetti violenti spetterebbe semmai pagare le conseguenze della loro collera e per cui la nostra Nazione non ha alcuna colpa. Ancora una volta è necessario ricordare che è dalla dignità del lavoro che si costruiscono le restanti politiche inclusive e d'integrazione. Purtroppo la nostra Nazione in questo momento non è in grado di garantire questa dignità, come riportano tutti gli allarmanti dati riguardo il calo dell'occupazione dei cittadini italiani. Arricchire il nostro paese di nuovi disoccupati aiuta solo ad incrementare la rabbia sociale e di questo il PD ne è e sarà il responsabile".