Cialde o capsule: il dilemma di chi vuole acquistare una macchina del caffè

Negli ultimi anni, il modo di fare il caffè è notevolmente cambiato; non solo si hanno a disposizione miscele particolari, magari con aggiunta di aromi e ingredienti a dir poco creativi, ma anche gli strumenti utilizzati non sono più quelli tradizionali. Basti pensare che ormai sono pochissimi gli italiani che usano ancora la classica moka o le macchine per espresso con polvere per gustare un buon caffè a qualsiasi ora del giorno.

Il mercato, infatti, mette a disposizione metodi molto più semplici, pratici e sbrigativi che consentono non solo di mantenere il caffè perfettamente sigillato, ma di poterlo preparare in qualunque occasione rendendolo ricco e cremoso proprio come quello ordinato al bar. Tra questi, troviamo sicuramente le cialde e le capsule di caffè, strumenti estremamente “moderni” e facili da utilizzare che, tra i vari vantaggi, permettono di essere smaltiti nel pieno rispetto dell’ambiente e abbattendo i consumi.

Ma ecco che sorge un dilemma comune: sarà meglio la macchina per le cialde o quella per le capsule? In linea di massima, entrambe le varianti sono ottimali e performanti, ma è anche vero che offrono vantaggi differenti. Scopriamo in cosa consistono.

I vantaggi delle cialde

Le cialde per il caffè hanno fatto la loro comparsa circa dieci anni fa e dal loro esordio non hanno mai smesso di essere super richieste dal mercato. Si tratta di piccole porzioni già dosate ed equilibrate per ottenere, tramite apposita macchinetta, un espresso all’altezza di qualunque bar di fiducia. In effetti, l’aspetto che impedisce a un essere umano qualunque di preparare un espresso a prova di bar è quello dell’esperienza, accompagnata da quella manualità tipica di un barman che, durante la sua carriera, ha preparato una quantità smisurata di caffè. É proprio la dimestichezza acquisita nel corso degli anni che consente di muovere le mani con disinvoltura, svolgere piccoli passaggi in automatico, misurare la giusta quantità di caffè nel filtro della macchina e pressarla nel modo migliore possibile.

Per permettere a chiunque di godere di un buon caffè anche in casa e in ufficio, la mattina appena svegli o al pomeriggio in pausa dal lavoro, il mercato offre una gran quantità di cialde da poter utilizzare nel momento in cui lo si desidera senza dover per forza raggiungere il bar più vicino. Piuttosto, possono essere ordinate anche online selezionando la miscela che più soddisfa i propri gusti tra classica, decaffeinato e arabica come le cialde Caffè Aiello e fare una scorta personale da tenere sempre a portata di mano. Altra alternativa estremamente comoda è quella dell’abbonamento, ideale per non togliere di mezzo il pensiero dell’acquisto del caffè, ricevendo la quantità che si desidera ogni tot di tempo.

Al suo interno, la cialda contiene la quantità di caffè adatta a riempire una singola tazzina ed è già pesata e pressata in modo ottimale, pronta per essere inserita all’interno dell’apposita macchinetta. Inoltre, ogni cialda è confezionata singolarmente in una bustina ermetica, che previene l’ossidazione della polvere (cosa che potrebbe accadere, invece, con il classico barattolo contenente il caffè macinato) ed evita la conservazione in frigo.

I vantaggi delle capsule

Esattamente come le cialde, anche le capsule presentano medesimi vantaggi: conservano il caffè più a lungo, la quantità contenuta all’interno è già dosata e pressata per ottenere una tazzina di espresso deliziosa e si rivelano veloci e sbrigative. In più si presentano senza ulteriori imballi (non necessari) e offrono una vasta scelta in merito alle varietà e alle tipologie disponibili in commercio, molte delle quali compatibili con le principali macchine per espresso già in possesso di numerose famiglie.

Preparare un caffè con le capsule è molto semplice: basta inserire la capsula nella macchinetta e premere il pulsante di avvio. La miscela si riverserà all’interno della tazzina, sprigionando l’aroma originale. Molte macchinette, inoltre, sono già predisposte per buttare via le capsule esauste in un contenitore a parte, agevolandone lo smaltimento.

Meglio la capsula o la cialda?

Dopo aver elencato i vantaggi sia di cialde, che di capsule appare piuttosto evidente come entrambe siano utili e funzionali. Come nella maggior parte dei casi, a decidere è il gusto personale: è il singolo consumatore, infatti, che in base al proprio palato e alle proprie esigenze può effettivamente decidere se sia meglio acquistare le cialde o le capsule.

Dati oggettivi dimostrano che, all’atto pratico, le capsule possono essere leggermente più costose ma, d’altra parte, spesso risultano più semplici da utilizzare; le cialde, invece, sono più economiche ma serve un po’ di pratica per ottenere un buon caffè espresso. Un ultimo aspetto, infine, è legato ai residui non differenziabili: si mostrano minimi con le cialde, più importanti con le capsule.

L’unico suggerimento utile, quindi, può fare riferimento a quest’ultimo punto: se non si fa un uso smisurato di caffè, allora si può tranquillamente optare per le capsule; se, al contrario, si preparano numerose tazzine al giorno, allora si consiglia di optare per le cialde e ridurre al minimo qualunque tipologia di spreco o inquinamento.