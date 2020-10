Dal Nord Ovest – Violento tamponamento tra auto, ferite tre donne

Un violento tamponamento tra tre auto ha portato al ferimento di tre donne. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre, a Prato Sesia. Sono in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine per risalire alle cause del sinistro. Le donne sono state trasportate per le cure del caso agli ospedali di Borgosesia e Borgomanero.