Dal Nord Ovest - Avvistato il corpo senza vita di un escursionista

Il corpo apparentemente senza vita di un uomo è in fase di recupero, lungo il sentiero verso il lago Licony in Valle d'Aosta, da parte del Soccorso Alpino. Potrebbe trattarsi della persona per cui si è attivato, ieri in tarda serata, il piano di ricerca regionale che ha coinvolto tutti gli enti del soccorso. Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto con squadre via terra e il corpo è stato avvistato da SA3 in un canalone circa 150 mt di dislivello sopra Courmaison. Le operazioni di recupero vengono eseguite da SA1 con l'impiego del verricello a causa della natura impervia del terreno.