Vigliano, perdita di gas da una tubatura. Vigili del Fuoco e tecnici al lavoro FOTO

Dovrebbero concludersi oggi i lavori di ripristino di una tubatura rotta che intorno alle 20 di ieri sera, 30 ottobre, ha provocato una fuga di gas in un'abitazione di via Cà Barazzotto a Vigliano. Tutto è partito dalla segnalazione di uno dei residenti della zona, che ha avvertito un forte odore di gas in casa sua senza riuscire a capirne le cause. A quel punto sono stati allertati i Vigili del Fuoco, che hanno individuato la perdita in un guasto alle tubature oggetto di un intervento di sostituzione eseguito nei giorni scorsi. Le loro operazioni, coadiuvati dai tecnici della rete gas, sono durate fino alle 3,30 di notte, quando attraverso gli appositi attrezzi gli uomini del 115 hanno verificato che il gas non era più presente nella casa coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.