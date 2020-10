Tavigliano in lutto per la morte di don Aldo Montaldo, parroco del paese per 45 anni

La comunità di Tavigliano è in lutto per la morte di don Aldo Montaldo all'età di 82 anni. Per 45 anni è stato il parroco del paese. La notizia della sua morte si è diffusa molto velocemente tra i cittadini e molti stanno esprimendo il proprio dolore sui social.

Compresa la stessa Lista Civica: Pro Tavigliano che scrive: “Questa notte è mancato Don Aldo, storico parroco di Tavigliano. Una persona eccezionale e un grande amministratore che ha contribuito a scrivere la storia recente della nostra comunità. Persona umile, ha vissuto nella povertà pur di lasciare a noi taviglianesi la ricchezza di una parrocchia gestita in maniera impeccabile. I funerali dovrebbero tenersi martedì mattina”.