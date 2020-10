Due giovani sono state trasportate in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri a Sandigliano. È in fase di accertamento la dinamica del sinistro da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alle due conducenti.

Entrambe sono state trasportate in Pronto Soccorso per le cure del caso ma dalle prime informazioni le loro condizioni non sembrano gravi.