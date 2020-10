Incidente a Coggiola, automobilista con tasso alcolemico 3 volte superiore al limite

Incidente nella serata di ieri a Coggiola, in direzione di Crevacuore, tra una Kia Picanto e un furgone Fiat Ducato. Il conducente alla guida dell'auto, un 40enne residente in paese, è risultato positivo all’alcol test con un valore di 3 volte superiore al consentito. Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Crevacuore e del Nucleo Radiomobile di Cossato, dopo essersi accertati delle condizioni dei coinvolti, hanno regolato il traffico e proceduto ai rilievi del caso ritirando la patente e sequestrando il mezzo dell'uomo in stato di ebbrezza. La vettura è stata poi rimossa con il carroattrezzi. L'uomo alla guida del Ducato invece, un 38enne della zona, si è recato autonomamente all'Ospedale di Borgosesia per farsi curare dalle piccole ferite riportate. Il traffico stradale non ha subito disagi. Una volta completati gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente, dalla caserma di Crevacuore partirà un rapporto diretto agli Uffici competenti.