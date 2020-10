Cossato, auto in fiamme in via Amendola FOTO

Auto in fiamme in via Amendola a Cossato. È accaduto nella tarda mattinat di oggi, 31 ottobre: probabilmente a causa di un cortocircuito, una Ford Fiesta ha preso fuoco mentre transitava nella zona. Illeso il conducente, che è riuscito a fermarsi in tempo per lanciare l'allarme. A spegnere il rogo sono state due squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno procedendo alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area.