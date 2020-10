Conclusi in anticipo i lavori per ripristinare la piccola voragine sulla Trossi. Strada riaperta

È stata riaperta poco fa, nella mattinata di oggi 31 ottobre, il tratto di strada Trossi al confine tra i comuni di Massazza e Villanova. La strada risultava chiusa da giovedì, a causa di una buca che si è poi trasformata in una voragine da 3 metri di lunghezza per 2 di altezza. Fin dal giorno della chiusura al traffico sono iniziati i sopralluoghi dei tecnici della Provincia, che poco dopo hanno aperto il cantiere. L'intervento, che avrebbe dovuto concludersi nella giornata di oggi permettendo la riapertura della strada in serata, è stato chiuso a tempo record. In soli due giorni, il manto stradale è stato ripristinato e la viabilità ha potuto riprendere regolarmente.