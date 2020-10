Biella: Patente polacca falsa, scatta la denuncia

Tenta di consegnare una patente falsa alla Motorizzazione per ottenerne una italiana ma viene scoperto. Protagonista della vicenda un 28enne pakistano, fermato dalla squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale di Biella, che lo ha denunciato in stato di libertà. Nonostante il documento (apparentemente ottenuto in Polonia) fosse di ottima fattura, alcuni dettagli visibilmente contraffatti non hanno convinto gli agenti, che oltre a denunciare l'uomo hanno provveduto a sequestrare la patente falsa.