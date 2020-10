"Scelgo di Vivere", gli organizzatori: "Biella sarà un esempio di unione, civiltà, rispetto"

Conto alla rovescia per l’evento di domenica 1 novembre alle 16 in Piazza Vittorio Veneto dal titolo "Scelgo di Vivere", con il nulla osta di Prefettura e comune. Come già anticipato, non si riconduce ad alcun schieramento politico e non è stato organizzato da alcuna associazione, ma nasce dal pensiero comune di tanti cittadini che desiderano esprimere il proprio disagio del momento.

Ecco le parole degli organizzatori Claudio Canessa e Rosanna Gatta:

“Siamo i primi a riconoscere la diffusione di questa pandemia e la gravità degli eventi. Riconosciamo lo sforzo delle persone impegnate "in prima linea" in questa emergenza, il personale medico, infermieristico e sanitario, riconosciamo il dolore delle famiglie che hanno visto i propri cari ammalarsi gravemente o abbandonarli. Nel difendere il diritto al lavoro, quel lavoro indispensabile al sostentamento del singolo, della propria famiglia, della società in cui crediamo fermamente e della vita stessa, riconosciamo la gravità degli eventi senza nulla negare, ma ne ipotizziamo OGGI una possibile convivenza. Con questo si intende auspicare un sistema alternativo alla chiusura delle attività, capace di garantire salute e lavoro in equa misura (dando soprattutto grande importanza ai controlli mirati in tutti i settori, controlli finalizzati a consentire a tutti i lavoratori di attuare e rispettare le condizioni di sicurezza adeguate per i propri clienti).

Ma l’appuntamento di domenica 1 novembre non sarà solo l’occasione per dimostrare il disagio nel mondo del lavoro. Vorrebbe arrivare ben oltre. Sensibilizzare l’opinione pubblica su tutte le forme di impoverimento alle quali saremo destinati.

Il pensiero che accompagna questo evento: "Scelgo DI VIVERE rischiando DI NON MORIRE piuttosto che NON VIVERE rischiando DI MORIRE" va letto cogliendo il suo profondo significato. Non si fa alcun riferimento alla morte fisica! QUESTA CHIUSURA ALLA VITA CI PORTERÀ INESORABILMENTE AD UN IMPOVERIMENTO ECONOMICO, SOCIALE ED EMOZIONALE: questa sarà la vera morte, grave al pari della prima. Oggi forse, se siamo attenti osservatori ne possiamo già percepire il suo avanzare. Siamo fermamente convinti che sia importante più che mai affrontare la gravità di questi eventi con speranza fiducia e amore. Rivolgendo tantissima attenzione ai giovani e ai più piccini, che sicuramente vivono in modo gravemente traumatico questa situazione con conseguenze per ora solo immaginabili.

Di fronte a tale emergenza sanitaria, economica e sociale sarà importante più che mai non sentirsi soli! La giornata di domenica non sarà solo un momento per condividere un disagio, sarà principalmente un IMORTANTE SEGNALE di SPERANZA E DI FIDUCIA nel domani INDISPENSABILE e capace di UNIRE e DARE CONFORTO IN FUTURO. Sarà una occasione per tante persone di tenersi virtualmente per mano perché l'essere umano ha bisogno di speranza, fiducia e di sognare. Ha bisogno di interagire.

Sarà fatto il possibile e anche di più per non creare i presupposti per una ulteriore diffusione della pandemia rispettando distanziamento sociale e l'utilizzo di mascherine. Non sarà quindi (ce lo auguriamo) un assembramento perché saremo tutti noi persone rispettose e civili nel partecipare a questo bellissimo evento. Chiediamo a Biella un forte segnale di civiltà e rispetto. Sarà quindi vietato inveire, insultare e assumere atteggiamenti riconducibili a mancanza di rispetto verso uno schieramento politico, verso le forze dell'ordine, verso qualsiasi categoria di lavoratore o classe sociale. Sarà possibile esporre cartelli e striscioni a testimonianza del proprio disagio, del disagio della categoria di lavoratori o classe sociale di appartenenza senza comunque essere né offensivi né volgari.

Saranno previsti numerosi interventi a carattere non polemico (SILENZIOSO), ma finalizzati a far conoscere le difficoltà che il personale sanitario ed ognuno di noi, dall’artigiano al ristoratore, dalla mamma alla casalinga, dall’imprenditore all’artista, dallo sportivo al pensionato stanno vivendo in questi giorni. In modo quasi silenzioso, perché oggi e nei giorni a venire non avremo bisogno di gente che urla, ma di persone che sussurrano e si fanno sentire. In un mondo che urla noi saremo le persone che sussurrano.

Il “silenzio” che accompagnerà questo evento sarà più rumoroso di mille parole, arriverà più lontano di qualsiasi pensiero. Vi aspettiamo numerosi domenica 1 novembre alle 16 in Piazza Vittorio Veneto a Biella. Le forze dell’ordine saranno presenti a garanzia dei manifestanti e del territorio”.