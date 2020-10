Vandali all'ex funicolare, Magliola denuncia: “Strappati sostegni e giovani senza mascherine. Ma i controlli dove sono?”

“Sostegni dell'ex funicolare strappati, parcheggi selvaggi al Piazzo e ragazzini senza mascherine in cabina. Ma i controlli dove sono?”. A domandarselo è l'ex consigliere comunale, nonché residente del Piazzo di Biella, Marziano Magliola che, in questi giorni, ha postato sui social quello che è accaduto all'interno delle cabine. “Purtroppo è una situazione che perdura da mesi – spiega Magliola – Qualche idiota ha rotto i sostegni a cui ci si aggrappa durante il viaggio. Ora non è più possibile farlo. È una vergogna”.

Ad aggravare la situazione anche i comportamenti irriguardosi di qualche giovane che non rispetta le norme anti-Covid. “Molti ragazzi utilizzano l'ex funicolare ma non indossano le mascherine e non rispettano il distanziamento – denuncia Magliola – Una volta mi è capitato di contarne 7 o 8 in una cabina. Ma sono avvenuti anche episodi squallidi. Una signora mi ha raccontato che, alla sua richiesta di mettere la mascherina, questi ragazzini le hanno risposto in maniera sgradevole: 'Cosa vuole che tanto ha un piede nella fossa?'. Purtroppo si assiste ad una maleducazione diffusa”.

Magliola segnala anche episodi di parcheggio selvaggio in piazza Cucco, davanti ai palazzi storici del Piazzo e in piazza Cisterna. “Qui – sottolinea l'ex consigliere comunale – ognuno lascia l'auto dove vuole senza alcun rispetto per chi ci abita”. Di fronte a questi fatti, Magliola propone una soluzione: “Le telecamere ci sono: usiamole. Non solo. Mandiamo qualche volta un vigile al Piazzo e controlliamo come viene utilizzata l'ex funicolare. E multiamo questi comportamenti. Non se ne può più”.