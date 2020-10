Donato, ennesimo Tir incastrato. Consigliere Beatrice Bongiovanni: "Sono necessari provvedimenti"

"La Pec inviata al sindaco è soltanto l'ultima di una lunga serie di interpellanze rimaste a tutt'oggi inascoltate. Ho letto dell'ennesimo autoarticolato rimasto bloccato mercoledì 28 ottobre come risulta dal link :https://www.newsbiella.it/2020/10/29/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/tir-incastrato-a-donato.html. Con un po' di prevenzione e pianificazione le Forze dell'Ordine - in questo caso i Carabinieri di Occhieppo Superiore - sarebbero state impiegate per questioni diverse e magari più importanti".

A scrivere è "un'inascoltato" consigliere di minoranza Beatrice Bongiovanni a fronte dell'ennesimo caso di mezzo pesante rimasto incastrato nel comune di Donato. "Occorrerebbe mettere una segnaletica verticale dove è più opportuno, in base alla valutazione del vigile che permetta di avvisare gli autisti con mezzi avente rimorchio che non devono percorrere quel tratto o, se possibile, addirittura mettere un divieto di transito nel tratto dal centro di Donato.

Parecchi residenti si sono lamentati con me, comunicandomi altresì che avevano già avvisato a suo tempo il Comune, ma non hanno ricevuto riscontro. Ritenendo che queste criticità debbano essere risolte, per evitare che i mezzi vengano danneggiati e quindi poi chiedano i danni al Comune nel caso di via Mombarone, o vengano svegliate parecchie persone nel cuore della notte per il transito dei mezzi pesanti verso Andrate, sollecito l'amministrazione a prendere i necessari ed indifferibili provvedimenti per la sicurezza degli utenti che percorrono il territorio di Donato".

Stringato il commento del sindaco Desiree Duoccio: "Alla consigliera Bongiovanni non ho nulla da dire. Si è sempre posta male nei nostri confronti".