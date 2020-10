Da Pizzi di Europa Verde Italia arriva la proposta: “Intitolare l'Itis a Franco Rigola”

Intitolare l'Itis di Biella al preside da poco scomparso Franco Rigola. Questa la proposta portata avanti in queste ore da Alessandro Pizzi di Europa Verde Italia. Pizzi, come tanti altri, è stato uno dei molti allievi che ha avuto come dirigente scolastico il compianto Rigola, scomparso all'età di 74 anni.

Sui social, l'ex candidato sindaco di Biella ha anche condiviso il suo personale ricordo: “Correva l'anno 1994 quando con grande fatica conquistavo il mio diploma da perito chimico capotecnico all'ITIS di Biella. E ricordo ancora il Preside dei Presidi Franco Rigola complimentarsi perchè da ragazzino poco disciplinato ero diventato un uomo. Fu lui, nel suo 'appartamento' di Presidenza, a spronarmi a continuare gli studi nei primi anni malcondotti. Il Biellese perde un Uomo guida per la scuola”.