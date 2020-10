Al via il 27° Rally del Rubinetto, Tasinato: "Daremo il meglio di noi"

Confermata la data per la 27esima edizione del tanto atteso Rally del Rubinetto, che si svolgerà sabato 31 ottobre. Anche quest'anno la gara ha raggiunto un buon numero di iscritti, con 146 equipaggi al via, pronti a sfidarsi nelle tre prove in programma per il Mottarone e nelle altre tre alla Ferruta a Borgosesia. Insieme alla scuderia Biella Corse, prenderà parte il team Miele con una skoda R5 guidata da Pierangelo Tasinato: "Nonostante il disagio del rally che sarà a porte chiuse - dichiara il pilota biellese - prevedo che daremo il meglio di noi stessi: l'importante è divertirsi indipendentemente dai risultati. Un ringraziamento anche agli sponsor Aquatec, Carrozzeria del Borgo, Cabbia, Raimondi Intermediazioni, Pellerei, Autolavaggio Canella, Attimi Preziosi, Serigrafie Carrara e un grazie speciale alla Biella Corse."