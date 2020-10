Scuola e formazione, PD: "Iniziamo a istruire all'uso della tecnologia per scopi didattici"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Dall'inizio della pandemia, scuola e formazione rappresentano una sorta di cantiere permanente. Non è facile, ne siamo consapevoli. Ma qualche considerazione a margine degli ultimi sviluppi, nella corretta dinamica del confronto politico, riteniamo giusto farla. La scuola è un posto sicuro, le incongruenze, e i problemi, nascono appena gli studenti escono dalle porte degli Istituti di appartenenza. Bisogna, una volta per tutte, entrare nell'ordine d'idee che con la DAD (Didattica a distanza) dovremo convivere. È vero, non piace a nessuno, questo è poco ma sicuro. Non piace agli insegnanti, che sono costretti a trasmettere il sapere con un mezzo ai più sconosciuto per la didattica, ma non piace nemmeno ai ragazzi. Fare lezione in DAD non è la stessa cosa che fare lezione in aula, in presenza.

È una nuova didattica per la quale la scuola italiana non è preparata, e nello strenuo tentativo di evitarla non si è provveduto a formare adeguatamente gli insegnanti. Il pc non può essere usato alla stregua di un videoproiettore: a chi piace sentire parlare una persona dietro uno schermo in maniera impersonale, distante e distaccata? La segreteria provinciale ha presentato una proposta che prevedeva anche variazione di programmi di didattica e di orario rimasta totalmente inascoltata. Molte scuole, inoltre, non sono state attrezzate con la strumentazione adeguata. Forse si è badato più alle rotelle dei banchi che a come cambiare il modo di trasmettere il sapere. Attenzione, non vogliamo assolutamente dire che la DAD sia da demonizzare, come non lo è la tecnologia: iniziamo ad istruire la scuola e i suoi allievi all'uso della tecnologia per scopi didattici.

Per quanto riguarda il capitolo concorsi pubblici: non dovevano essere fatti a ottobre, vista l'emergenza. Non è giusto discriminare gli insegnanti più fragili e/o quelli positivi alla Covid. Di carne al fuoco ce n'è tanta, ma fingere che vada tutto bene di sicuro non aiuta nessuno. Si può e si deve migliorare, fare di più".