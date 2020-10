Nuovo Dpcm, Apicella: "Un paradosso che rischia di fare danni irreparabili e duraturi"

Sono diverse le voci che si stanno alzando contro il nuovo decreto firmato nei giorni scorsi dal governo Conte. Giro di vite a pub, ristoranti, bar, per non parlare di tutte le restrizioni previste nel mondo dello sport e della chiusura di piscine, palestre, teatri e cinema. A tal proposito, Newsbiella ha intervistato il titolare de La Lucciola Luigi Apicella, per conoscere la sua opinione sulle nuove mosse della politica contro la seconda ondata di contagi.

Viste le nuove restrizioni imposte dal Governo, che prevedono orari oltremodo ridotti di apertura dei locali, che cosa si sente di dire?

Prima di tutto vorrei dire che se è vero che anche a Biella si è disposti a scendere in piazza contro il nuovo giro di vite per bar, pub, ristoranti, pasticcerie, piscine, palestre, attività tutte vuol dire che davvero la situazione è fuori controllo. E’ un evento nell’evento questa mobilitazione che si preannuncia per il 1° novembre. Tuttavia occorre restare calmi e ragionare. Il nemico numero uno è il virus che però rischia di avere diffusione ancora più facile se chi dovrebbe tutelare la salute dei cittadini lo fa con il solito pressapochismo all’italiana, animato da spirito ideologico e di fazione, tenendo presente più il consenso personale che la salute pubblica.

A cosa si riferisce?

Ma avete visto anche oggi cosa sono i trasporti pubblici nel nostro paese per migliaia di lavoratori costretti a viaggiare ammassati su metropolitane, tram e treni? Tutto questo è consentito, qualcuno al governo dice pure che i mezzi pubblici sono sicuri. Per contro si condannano al fallimento certo molte attività, specie nella ristorazione ma non solo che, per paradosso, sono in questa fase le strutture forse più sicure per continuare a lavorare ai tempi del virus. D’accordo l’emergenza ma siamo al solito due pesi e due misure, qui siamo al collasso, la situazione è drammatica ma si continua ad andare per tentativi senza una logica…

I commercianti biellesi in questi mesi hanno fatto ulteriori investimenti per rispettare i parametri di sicurezza imposti dai protocolli. E ora?

Ognuno di noi ha fatto investimenti importanti per mettersi in sicurezza, per aderire ad ogni tipo di protocollo imposto dai cosiddetti virologi. Migliaia di euro per adeguare i propri locali, migliaia di euro spesi magari senza vedere l’ombra di un “ristoro economico” promesso dallo Stato ed ora, nonostante tutto ci impongono di chiudere prima perché dopo le 18 chissà come mai il virus gira ancora più forte. E’ un paradosso che rischia di fare danni irreparabili e duraturi…

Qualche suggerimento utile secondo il suo osservatorio “in prima linea”?

Da noi a Biella, come in tutto il Piemonte, chiude nei fine settimana la grande distribuzione perché si dice gli assembramenti vanno eliminati, la gente deve il più possibile stare a casa. Bene, però questa situazione poteva essere l’occasione, per carità con tutte le difficoltà del mondo, di provare a tenere aperti i piccoli negozi del centro, dove il rischio assembramento con le dovute cautele potrebbe essere gestito come ha sostenuto anche il sindaco Corradino. Invece no, scendono in campo pure certe associazioni di categoria che la buttano in politica dicendo che i commercianti del centro non fanno gli sciacalli contro la grande distribuzione…Mi volete dire allora come ne usciremo con tutti questi bizantinismi tutti ideologici e poco pratici su tutti i fronti?

Scenderà in piazza a Biella il primo novembre?

Non andrò in piazza a Biella a protestare, le piazze ora come ora servono a poco, se non a creare assembramenti e tensioni, a dare visibilità alla “sardina di turno” che, alla fine, verrà messa sott’olio da pescatori ben più navigati. E’ il palazzo che questa volta deve dare risposte concrete, serie ed immediate, non la piazza.