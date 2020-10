Assessore Caucino: "Tamponi rapidi e strutture solo Covid. Così aiuteremo le case di riposo"

L’Assessore regionale al Welfare Chiara Caucino specifica le strategie che la Regione metterà in campo a sostegno delle strutture residenziali per anziani piemontesi.

«Attraverso lo screening quindicinale su operatori e ospiti attraverso i tamponi antigienici rapidi andiamo a monitorare in modo puntuale la situazione all’interno delle RSA, alleggerendo la pressione sui laboratori, velocizzando ed efficientando l’individuazione dei positivi, riuscendo a limitare il contagio» dice Caucino. La Regione Piemonte è tra le prime un Italia ad aver compreso le potenzialità dei test rapidi e ad aver investito risorse proprie, in anticipo rispetto alle scelte del Governo. Infatti, insieme al Veneto, in un bando si è accaparrata 1.000.000 di unità, oltre a 1.400.000 già ordinate.

«Accanto al rilevamento, - aggiunge l’Assessore - dal mese di settembre, il Dirmei ha sollecitato le Aziende Sanitarie dei territori piemontesi ad identificare strutture aventi adeguate caratteristiche socio-assistenziali da destinare ai positivi non autosufficienti che non possono essere gestiti in casa di riposo per carenze strutturali o organizzative, nonché strutture più propriamente alberghiere per adulti autosufficienti contagiati che non dispongono di idonee soluzioni abitative».

In tal modo, conclude Caucino, «riteniamo di poter contribuire al decongestionamento delle Residenze per anziani, senza incrementare gli accessi ai pronto soccorso. Evidentemente non si tratta di una ricerca semplice, ma alcune soluzioni sono state individuate. Stiamo lavorando alacremente in tal senso. Screening rapido e strutture solo COVID sono risposte importanti per sostenere le RSA nello sforzo di gestire questa recrudescenza dell’epidemia e testimoniano la volontà della Regione Piemonte di mettere al primo posto i nostri anziani e la loro salute».