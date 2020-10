La Pera Marmi e Graniti, dal 1949 qualità e passione nell’arte della lavorazione della pietra FOTOGALLERY

Davanzali, scale, monumenti, pavimenti, targhe. Questo e tanto altro sono ciò che l'azienda biellese La Pera srl - Marmi e Graniti produce dal 1949. Fondata da Battista Pera, la tradizione è continuata attraverso il figlio Andrea e i nipoti Monica e Luca, che tutt'oggi gestiscono il laboratorio di via Verdi 4/6 a Ponderano.

Rivestimenti esterni e davanzali

Con oltre 70 anni di esperienza, la ditta progetta e realizza opere in ambito civile, religioso e pubblico. "Facciamo tutto ciò che è possibile produrre attraverso l'utilizzo del marmo, del granito, della pietra: partendo da grosse lastre, produciamo ciò che ci viene commissionato, dalle scale ai monumenti, alle lapidi, ai rivestimenti, alle targhe premio, fino a tutto ciò che può servire per rifinire una casa tra cui pavimenti, arredi per esterni, piani cottura, lavandini". L'azienda ponderanese si occupa anche, nel dettaglio, di tutto ciò che concerne i servizi funerari come lapidi, cappelle cimiteriali e cinerari.

Piano cucina in Verde Tropical

Per i suoi primi anni di vita, il laboratorio della famiglia Pera è rimasto a Ponderano nei pressi della chiesa, ma nel 1963 l’azienda si è trasferita nella ex via Pietro Micca, oggi via Verdi. Con la loro arte i Pera hanno dato vita a diversi monumenti e targhe commemorative presenti nel Biellese (tra cui il Monumento ai giardini Paracadutisti d’Italia al Villaggio Lamarmora e lo stemma degli Alpini sezione di Biella), hanno eseguito restauri e realizzato opere in numerose chiese della provincia e sono stati gli artefici di numerosi premi per manifestazioni sportive quali il trofeo Allasia e il 42° campionato nazionale di sci alpinismo. Ma le loro lavorazioni hanno raggiunto con successo anche territori lontani: "Mio padre Andrea - racconta Monica - ha sempre creduto nel mercato estero e grazie alla sua determinazione e lungimiranza, siamo arrivati anche a lavorare per Cuba e tuttoggi inviamo lavorati negli Stati Uniti. La nostra è una famiglia che ha sempre lavorato. Ai tempi mio nonno non si fermava mai e questa passione è stata tramandata di generazione in generazione, da mio padre a mio fratello, che oltre alla produzione si dedica alla parte più creativa e artistica del nostro lavoro. Con alti e bassi, siamo giunti fino a qui grazie a due principi fondamentali: cuore e passione”.

Banconi all’Hotel Sol y Luna di Cuba

La Pera srl - Marmi e Graniti si trova in via Verdi 4/6 a Ponderano. Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 18,30. Sabato dalle 8 alle 12. Per info: 015 541279 - lapera-srl@outlook.it - Pagina FB: La Pera - Marmi e Graniti.