Dal Nord Ovest - Travolto dal carico del camion, grave un ventunenne

Ennesimo grave infortunio sul lavoro: giovane di 21 resta schiacciato da un carico di frutta di un camion. E' successo all'alba di oggi, venerdì 30 ottobre, in via Cremona a Legnano.

Erano le 5.45 circa quando, secondo la prima ricostruzione e per cause in corso di accertamento, il carico di frutta di un camion ha ceduto travolgendo il giovane lavoratore. Il ragazzo ha subito gravi traumi da schiacciamento.

E' stato subito soccorso e sul posto è intervenuta in codice rosso un'ambulanza che ha trasportato d'urgenza il giovane al pronto soccorso di Legnano. Sul posto anche la Polizia di Stato, che si è occupata dei rilievi.