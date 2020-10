Biella perde una delle sue figure storiche, per anni preside dell'IIS Quintino Sella. Franco Rigola si è spento in nottata, all'età di 74 anni.

Nel 2013 aveva lasciato il mondo della scuola dopo 42 anni. Quando si nomina l'Iti è come dire Franco Rigola visto che la sua vità l'ha trascorsa proprio in via Rosselli. Fina da quando era studente. Negli anni aveva partecipato a parecchi lavori del Ministero dell'Istruzione.