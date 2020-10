Tre furti in una notte: era da tempo che non succedeva. Tutti i colpi messi a segno nella notte tra giovedì e venerdì. I primi due sono successi a Cavaglià in un agriturismo e in strada Cascina Val d'Oca. In entrambi i casi i malviventi hanno forzato la porta e la finestra. Da quantificare il bottino.

A Cerrione, invece, i ladri hanno agito in un appartamento. Forzata la porta d'ingresso, una volta entrati, hanno portato via circa 500 euro di gioielli in oro. Indagini affidate ai Carabinieri.