Piccola voragine sulla Trossi, lavori a ritmo serrato. Sabato sera l'apertura

Verrà riaperta domani in serata la strada Trossi. Un lavoro realizzato a tempo di record che come sottolinea il vice presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella, "ha dimostrato l'efficienza e la reattività dell'Ente Provincia".

Fin da giovedì mattina, giorno della chiusura al traffico, sono iniziati i sopralluoghi dei tecnici e poco dopo l'apertura del cantiere. "La strada è poi collassata -continua Ramella- e siamo subito intervenuti per capire le cause. La zona è stata tutta ripulita, abbiamo sistemato il problema e preparato il terreno per il getto avvenuto venerdì mattina e nel pomeriggio con il misto cementizio per lasciarlo poi consolidare. Domani pomeriggio, se tutto procede per il verso giusto, possiamo asfaltare e riaprire in serata".

Inutile dire che la strada Trossi rappresenta l'arteria principale per il Biellese e per questo motivo i tecnici della Provincia subito hanno provato a capire se ci fosse stata la possibilità di mantenerla aperta con un senso unico alternato. Non è stato possibile e infatti, poche ore dopo, la zona è sprofondata. Una voragine di 3 metri di lunghezza per 2 di altezza creata dal piccolo torrente Ottina che ha cambiato il suo percorso naturale durante gli eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre. "La Provincia di Biella -conclude il vice presidente- c'è, è viva e ha reagito immediatamente".