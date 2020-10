Incidente a Lessona: grave un artigiano di 47 anni travolto dal suo furgone

Incidente a Lessona: è ricoverato in ospedale in gravi condizioni un 47enne residente a Cossato. Il fatto è successo nel pomeriggio di oggi venerdì 30 ottobre. L'uomo per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dello Spresal, sarebbe arrivato nel cortile dell'azienda con il suo furgone. Una volta sceso, probabilmente causa un errato funzionamento del freno o il mezzo parcheggiato in discesa, è stato travolto dal mezzo.

E' stato immediatamente richiesto l'intervento di soccorso da alcuni vicini che hanno assistito alla scena o sentito il colpo. Sono giunti all'indirizzo i Carabinieri, i sanitari del 118 e i tecnici dello Spresal. Per l'artigiano è stato però necessario il trasporto in elicottero all'ospedale di Novara per i diversi traumi riportati.

---Notizia in aggiornamento---