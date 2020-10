Furgone in fiamme mentre viaggia, bruciato un carico di elettrodomestici e mobili FOTO

Attimi di apprensione nella serata di oggi, 30 ottobre, per un furgone che ha preso fuoco mentre viaggiava. Poco dopo le 18,30 alcuni automobilisti hanno notato delle fiamme fuoriuscire da un camioncino mentre transitava sul ponte della tangenziale. Accorgendosi di quanto stava accadendo, probabilmente avvisato da qualcuno, il conducente si è fermato poco dopo, all'autolavaggio di via per Candelo a Biella, nei pressi della pizzeria Apicella.

A quel punto sono stati allertati i Vigili del Fuoco e una squadra volante della Polizia. Dopo aver spento il rogo, gli uomini del 115 e il camionista insieme ad altri utenti dell'autolavaggio hanno scaricato il furgone che conteneva mobili ed elettrodomestici, tra cui un salotto. Le cause che hanno scatenato l'incendio sono ora in fase di accertamento.