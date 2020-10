Funghi velenosi per cena, due anziane al pronto soccorso

Nella serata di ieri si presenta al pronto soccorso un'anziana di 80 anni che ha riferito di avere forti dolori allo stomaco per aver mangiato funghi, in seguito rivelatisi velenosi non mortali. Nel colloquio con i sanitari la donna chiede aiuto anche per una vicina di casa sua amica, anch'essa a cena con lei.

Sono intervenuti i Carabinieri per rintracciare la seconda donna di 84 anni. Quest'ultima trasportata per accertamenti al pronto soccorso, riferisce ai medici di averne ingerito una minima quantità. Entrambe le anziane non sono in pericolo di vita.