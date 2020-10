A terra in bagno da un giorno. I Carabinieri di Valle Mosso e il 118 salvano un'anziana

Nella prima mattina di ieri, giovedì 29 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Valle Mosso sono intervenuti in Strona presso la casa di una 85enne che non dava sue notizie dal giorno prima. L’anziana non rispondeva nemmeno alle continue chiamate al campanello e per questo motivo i militari, con l’ausilio del Vigili del Fuoco, decidevano di forzare la porta d’ingresso e verificare la situazione.

Una volta all’interno, gli operanti trovavano la donna stesa a terra nel bagno, in stato confusionale, incapace di rialzarsi e persino di parlare. La poveretta, rincuorata dai Carabinieri intervenuti, è stata poi soccorsa da personale medico giunto con un un’ambulanza del 118 e poi accompagnata all’ospedale biellese per gli accertamenti del caso.