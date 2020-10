“Cucina di una volta, saggezza e buone maniere”. Oggi Fagottini di Salsiccetta e Salame Dolce

A tavola con gusto tra le ricette "di una volta" semplici ma pur sempre attuali e buonissime. “Cucina di una volta, saggezza e buone maniere” è questo il titolo di uno straordinario libro a fascicoli che i lettori de La Nuova Provincia di Biella riceveranno in omaggio a partire da mercoledì 4 novembre.

Intanto per questo mercoledì prima dell'uscita del libro, vi proponiamo due ricette sfiziose: Fagottini di Salsiccetta e il Salame Dolce. Semplicità e armonia dei gusti per un mercoledì tutto da gustare. Siete pronti? Seguite le istruzioni e poi assaggiate o fate assaggiare ai vostri ospiti.

Fagottini di Salsiccetta Ingredienti per 4 Porzioni: Lonza di maiale a fette n 8; Salsiccetta g 300; Pomodori g 200; Panna da cucina ml 100; Brodo di carne ml 100; Cipolla g 50; Carote g 50; Sedano g 50; Vino bianco secco ml 50; Olio extra vergine di oliva ml 20; Prezzemolo tritato g 20; Sale fino.

Procedimento: battere bene le fette di carne, salarle e disporre al centro di ognuna un pezzo di salsiccetta senza pelle. Arrotolarle e fermarle con uno stuzzicadenti. Tritare le verdure e il prezzemolo, farli soffriggere con l’olio, unire il brodo e cuocere per 10 minuti. Aggiungere gli involtini e rosolarli, bagnare con il vino e cuocere per 10 minuti. Unire i pomodori tagliati a cubetti, cuocere altri 10 minuti. Togliere gli involtini, unire la panna e ridurre la salsa. Disporre la carne su un piatto e coprirla con la salsa.

Salame Dolce Ingredienti per 1 salame: Savoiardi g 300; Latte ml 250; Uova intere n 4; Zucchero g 200; Cedro candito g 50; Farina “00” g 20; Cacao amaro g 20; Scorza di 1 limone; Liquore a piacere.

Procedimento: Tritare i savoiardi e tagliare il cedro a cubetti. Bagnarli con il liquore e impastarli. Montare i 4 albumi con 150 g di zucchero così da ottenere una meringa ben soda. Amalgamare i biscotti con la meringa, avvolgere in un foglio di pellicola dando la forma di un salame. Avvolgere con carta stagnola e poi ancora nella pellicola. Portare ad ebollizione dell’acqua in una casseruola sufficientemente ampia, immergervi il salame e cuocerlo per 7-8 minuti. Toglierlo dall’acqua e farlo raffreddare. Con il latte, i tuorli, lo zucchero rimasto, la farina e la scorza di limone preparare una crema non troppo densa. Togliere il salame dal suo involucro, ricoprirlo con il cacao, affettarlo e disporlo in un piatto di servizio con la crema.