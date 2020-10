Candelo, via San Pietro chiusa dal 2 al 4 novembre

Lavori in via San Pietro a Candelo. Una prima tranche è stata eseguita nella giornata di ieri, 29 ottobre, a traffico interrotto. Lo stesso accadrà settimana prossima, da lunedì 2 a mercoledì 4 novembre: per completare l'intervento di asfaltatura, il tratto di strada interessato rimarrà chiuso al transito.