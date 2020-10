Scomparsa Preside Rigola, Nuovamente: "Semplicemente grazie a un Grande Uomo"

L’associazione culturale NuovaMente di Biella porge sentite condoglianze alla famiglia di ad un “GRANDE UOMO” il Preside Franco Rigola, che in tanti anni aveva SEMPRE concesso l’autorizzazione a svolgere delle nostre conferenze di NuovaMente in Aula Magna, serate che a volte erano di una cultura talmente alternativa che il Comune stesso avevo rinunciato ad aderire a darci il Patrocinino.

Una su tutte , la conferenza sui “Lao Gai – I campi di rieducazione cinesi“ avvenuta nel 2006 , nell’anno delle Olimpiadi in Cina e non solo assistette alla serata ma volle il relatore, il dottor Toni Brandi di Roma , il giorno trattasse quell’argomento con tutte le classe quinte. Si è spento a 74 anni a Milano, dove era ricoverato in ospedale, per complicanze causate dal Covid. Assunse la responsabilità della più grande scuola di Biella alla fine degli anni ’70 per lasciarla solo dopo 40 anni. GRAZIE Preside a nome di tutti gli amici di NuovaMente