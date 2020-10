Avis Provinciale Biella: "La paura non fermi la donazione"

Il Covid non deve distogliere l'attenzione dai malati che continuano a necessitare di sacche di sangue, plasma o derivati salvavita anche in questo periodo di emergenza. Ecco perché è importante continuare a garantire un costante afflusso di donatori che dovranno obbligatoriamente prenotare la donazione per accedere agevolmente al nosocomio e velocizzare tutte le operazioni.

I volontari chiamati alla donazione e già idonei ma non ancora contattati, sono invitati a fissare giorno e fascia oraria del prelievo contattando la sezione Avis di appartenenza che trasmetterà in nominativi all'accoglienza dell'Ospedale.

"E' uno sforzo organizzativo che le nostre sedi comunali di Biella, Cavaglià, Coggiola e Valdilana stanno facendo in stretta collaborazione con il Centro Trasfusionale dell'Ospedale per non fare mancare il sangue ai malati" - fanno sapere dall'Avis Provinciale - "sappiamo che la risposta dei nostri associati sarà generosa e consapevole. La donazione del sangue è assolutamente sicura e non ci sono rischi nell'accedere alla struttura ospedaliera seguendo tutte le regole".

Si raccomanda inoltre di non presentarsi con largo anticipo perchè il parcheggio dell'ospedale, oltre ad essere gratuito, è libero per la chiusura di molte attività routinarie. Quindi è sufficiente presentarsi 5/10 minuti prima all'ingresso e comunicare alla portineria il proprio nominativo esibendo il tesserino rosso Avis.