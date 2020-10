Atap, pronte le gare per l’acquisto di nuovi bus

Una partecipazione pubblica di 108 Comuni, 2 Province e 4 Unioni Montane, 4 sedi (quelle di Biella e Pray in proprietà e quelle di Vercelli ed Alice Castello in affitto), 185 bus, 220 dipendenti, 48 milioni di km di servizi sui territori delle province di Biella, Vercelli e Torino, di cui 2 milioni nel Biellese.

Questi i numeri di Atap, presentati dal presidente Vincenzo Ferraris, durante l’audizione al Consiglio Comunale di martedì 27 ottobre. “In materia di servizio di trasporto locale - spiega Ferraris - noi interveniamo a valle dell’attività dell’ente di programmazione, l’Agenzia Mobilità Piemonte. L’Agenzia stabilisce i chilometri da percorrere, le tratte, gli orari ed i corrispettivi, mentre noi mettiamo i mezzi, le corse ed il personale per realizzare sul territorio le tratte ed i chilometraggi forniti. Attualmente svolgiamo questo servizio in base a contratti con il Comune e la Provincia di Vercelli, la Provincia di Torino e la Provincia di Biella, contratto che riguarda anche il servizio Comune di Biella”.

Dal punto di vista economico, Atap si regge sulla vendita di biglietti ed abbonamenti. “Il servizio si mantiene sulle vendite del titolo di viaggio – aggiunge il presidente – che è sufficiente a coprire il 50% dei viaggi con i bus completi. Il restante 50% dei costi, quelli delle uscite e dei rientri dei mezzi al deposito, è finanziato da un corrispettivo determinato dall’Agenzia Mobilità Piemonte, delegata dall’Azienda di Regolazione dei Trasporti, in termini di euro al chilometro per ogni contratto stipulato”.

Sui corrispettivi a chilometro per i quali è prevista una revisione: “Stiamo lavorando per il rinnovo di questi corrispettivi, in programma con Agenzia Mobilità Piemonte - precisa Ferrraris - rinnovo che sta tardando”.

Informatizzazione, ringiovanimento del personale ed investimenti sui mezzi sono gli altri obiettivi a breve termine di Atap. “Quanto all’informatizzazione, continua Ferraris - da settembre offriamo due nuovi servizi: la tessera BIP (Biglietto Integrato Piemonte) sulla quale caricare l’abbonamento urbano ed extraurbano (per Biella solo il mensile ordinario), che si possono acquistare on line e ritirare presso le nostre rivendite oppure riceverli a casa; ed i biglietti urbano ed extraurbano ordinario scaricabili tramite l’app myCicero, disponibile sui vari sistemi operativi. Inoltre, abbiamo inserito un ingegnere nell’area tecnologie, proprio per avere una figura di riferimento in termini di informatizzazione”.

Informatizzazione che riguarda anche l’emissione dei biglietti con possibili risparmi per l’azienda. “Abbiamo in programma pensionamenti e ringiovanimento del personale – sottolinea il presidente – con l’idea di non sostituire l’uscita dell’ufficio biglietteria e di inserire la nuova risorsa all’ufficio personale per svolgere il servizio paghe che oggi è esternalizzato“ .

Quanto ai mezzi sono già pronte le gare per l’acquisto di nuovi bus. “La Regione Piemonte ha già stanziato una prima tranche di 10milioni di euro per investire sui mezzi – prosegue Ferraris - e ne aspettiamo altri. Quando la Regione dirà come e quanti fondi arriveranno faremo l’ordine”.

Il presidente Ferraris ha infine tracciato un bilancio del periodo di lockdown. “Se da una parte abbiamo risparmiato 800 mila euro di carburanti e 350 mila euro di manutenzione, abbiamo speso 25 mila euro per pulizia, sanificazione, adeguamento normativo dei mezzi, come la posa di pannelli dietro la postazione del conducente, e abbiamo perso 600 mila euro di noleggi, perché non ne abbiamo praticamente fatti. Solo a settembre, l’azienda registra rispetto all’anno precedente un calo di 700 mila euro di vendita di biglietti, e 1 milione e mezzo per gli abbonamenti. A queste cifre si aggiungono 85 mila euro di rimborsi per i pendolari, come gli studenti che non hanno potuto utilizzare i bus durante il lockdown, e che sono destinati ad aumentare, in quanto il termine per la richiesta è stato fissato a fine novembre. Fino ad oggi, il Covid ha pesato su Atap per quasi 3 milioni di euro: una parte di questi sono già stati e saranno in parte rimborsati dallo Stato, ma all’appello mancano ancora 1 milione 700 mila euro”.