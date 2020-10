Atap informa: Cambio di percorso in occasione della manifestazione "Scelgo di vivere"

Si avvisa che domenica 1 novembre dalle 16 alle 18 per lo svolgimento della manifestazione "Scelgo di Vivere" verrà chiusa al traffico l'area di Biella Piazza Vittorio Veneto est/Viale Matteotti. Le linee 320 - Biella cimitero - San Paolo - Chiavazza - Ternego, 330 - Donato - Graglia - Biella - Pettinengo - Mosso, 340 Biella - Andorno Micca - Campiglia Cervo - Piedicavallo, 900 - Biella - Anello Urbano verranno deviate in ambo i sensi su via Repubblica, via Bertodano, via La Marmora, controviale e percorsi normali. Le fermate/capolinea verranno trasferiti sul lato di via La Marmora, e anche in considerazione del senso di marcia potranno essere usate sia in Largo Cusano che presso il CDA.