"Cara Tim ti scrivo... perchè telefonarti mi è impossibile"... diversi utenti senza telefono a Casapinta da più di una settimana

Sono numerosissime le segnalazioni che sono state fatte alla Tim da quando a Casapinta le linee fisse di diversi utenti sono isolate. Non è un capriccio pretendere il ripristino veloce della linea ma una necessità, laddove anche i cellulari non prendono, e spesso c'è necessità di chiamare i soccorsi dato che nelle famiglie ci sono anziani, malati e disabili. Al momento la situazione ristagna.

Gli sforzi dei piccoli comuni montani per rendere interessante viverci, e soprattutto in questo periodo in cui viene incentivato il lavoro da casa, vengono spesso vanificati dalla mancanza di tempestività nel ripristino dei servizi agli utenti. Però le bollette sono puntualmente arrivate.