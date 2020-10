Podi e grandi prove per i piloti targati Valdilana Rally & Co FOTO

Ottimo risultato per il portacolori della scuderia di Valdilana Rally & Co Alessandro Negri a bordo della Subaru Impreza nella gara di autocross valida per campionato italiano ed europeo CEZ svoltasi lo scorso weekend sulla pista Riorc a Borgo Faina in provincia di Ravenna. Al termine della due giorni infatti è riuscito ad aggiudicarsi il terzo posto assoluto nella divisione 2 tax, categoria con numerosi contendenti e battaglie in pista veramente impegnative.

Dopo un sabato di prove travagliato, domenica Alessandro Negri è riuscito a migliorarsi costantemente fino a raggiungere il gradino più basso del podio una grande soddisfazione per il giovane pilota biellese.