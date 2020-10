Pericolosità provinciale di Graglia, Franceschini (FdI): "Si chiariscano Rocchi e Ramella Pralungo"

Nuovo capitolo sulla querelle a distanza tra Fratelli d'Italia, il sindaco di Graglia Elena Rocchi e il vice presidente della Provincia Emanuele Ramella, sulla pericolosità della sp 500. Ecco la nota stampa del segretario Cristiano Franceschini. "Strada Provinciale 500, problemi di viabilità, sono bastate poche righe per ottenere un massimo risultato con un minimo sforzo; non potevo sperare di meglio, e credo non occorra presentare un'interrogazione al Presidente della Provincia.

Il Sindaco di Graglia afferma che in queste settimane il Comune sta valutando, con la Provincia, ulteriori interventi.

il Vice Presidente Ramella Pralungo afferma la non competenza della Provincia e che i provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione spettino all'Amministrazione Comunale.

Evidentemente il Sindaco e il Vice Presidente devono chiarirsi, trattare temi riguardanti la sicurezza della circolazione stradale non è stato poi così sciocco come vorrebbe far credere Ramella Pralungo. Appare quindi fuori luogo la stizza dimostrata dai due Amministratori e a chiamare in causa questi ultimi non si è commesso reato di lesa maestà.

Non è pensabile che chi oggi è Sindaco, Vice Presidente della Provincia di Biella e già presidente di quest’ultima, con probabili più alte ambizioni, non riesca ad andare oltre la sterile polemica e si trinceri dietro aspetti di competenza su temi così delicati e importanti. Tornando al problema sollevato da Fratelli d’Italia riguardante la sicurezza sulla 'SP500' è confermato, dalle dichiarazioni di entrambi – Sindaco Rocchi e Vice Presidente Ramella – che ne siano a conoscenza da tempo, pertanto si chiariscano, si confrontino e facciano quanto necessario per trovare una soluzione.

Spiegheremo dopo (prima mettano in sicurezza la Strada Provinciale) al Vice Presidente Ramella che il PD ha più che dimezzato i propri voti e che Fratelli d'Italia li ha triplicati, pertanto, parrebbe, che il partito in agonia è proprio il suo, il PD".