Da Cioccolato TAF il Torrone dei Morti, un trionfo di sapori in omaggio alla tradizione

La festa di Halloween è ormai diventata una tradizione anche per il nostro Paese e non mancano le manifestazioni organizzate in provincia proprio per l'occasione. Nonostante le restrizioni previste dal nuovo decreto, ci sono diversi modi per celebrare la ricorrenza e quale migliore occasione per gustare le dolci prelibatezze di Cioccolato TAF? Dal fantasmino fatto interamente di cioccolato come regalo simpatico dedicato a grandi e piccini, alla pralina all'aglio nero fermentato con base di cioccolato fondente al 70% adatta ai palati più raffinati e impegnativi, fino all'imperdibile Torrone dei Morti.





Proprio quest'ultimo, da ritirare in negozio o da ordinare sullo shop online, è il protagonista indiscusso di questa festività: fortemente legato alla commemorazione dei defunti il Torrone dei Morti è un antico dolce partenopeo a base di cioccolato e frutta secca, che la titolare di Cioccolato TAF Titti Apicella ha iniziato a produrre nel 2015 in omaggio non solo alla tradizione, ma anche al grande pasticcere biellese Guido Borraine, meglio noto con il nome di Fortunio in quanto ultimo erede di quella che, in passato, fu una delle più rinomate pasticcerie del Biellese. Realizzato con ingredienti semplici ma di alto pregio (cioccolato e frutta secca), ben decorato e dal gusto antico, è il dolce giusto da regalare per tutto il mese di novembre in occasione di Ognissanti.

"Sono nata nel Biellese, ho origini partenopee e sono appassionata delle diverse culture e tradizioni del mondo - racconta Titti Apicella -. Nel mio negozio si trovano infatti diversi tipi di prodotti dolciari, con gusti e sapori provenienti non solo dal nostro territorio o dalla Costiera Amalfitana, ma anche da numerose parti d'Italia e del mondo".

Le delizie di Cioccolato TAF sono disponibili sia nel negozio di via Garibaldi 5 a Biella sia sullo shop online dal sito www.cioccolatotaf.it: una novità da cogliere al volo per fare un regalo ad un amico lontano o per gustare i sapori del negozio biellese anche da fuori provincia.

Il negozio di cioccolateria è anche su Facebook alla pagina Cioccolato TAF e su Instagram cioccolato_taf.





Per info: Tel. 01522341 - info@cioccolatotaf.it.