Azienda Agricola Catella, ora il riso arriva direttamente a casa

L’Azienda Agricola Catella di Villanova Biellese, per preservare la salute dei propri clienti, nuovi ed affezionati, continua con il servizio di consegna a domicilio. “In vista della situazione delicata che si sta nuovamente creando, abbiamo deciso di tenere sempre attiva la consegna a casa. Nonostante la nostra azienda abbia attive tutte le relative procedure per lavorare in sicurezza anche sul posto, comprendiamo che possa esserci sempre un po’ di paura degli spostamenti. Per questo vogliamo tutelare tutti i nostri amici e clienti” spiega Lucia, responsabile dell’azienda.

La consegna a domicilio è gratuita per i paesi limitrofi all’azienda (entro 20 km da Villanova Biellese, sede Catella).Per coloro che invece si trovano in altre regioni, basterà realizzare un ordine su www.risocatella.eu e, in soli 2-3 giorni lavorativi, l’azienda spedirà tutto direttamente a casa del cliente.

Oppure, per coloro che abitano nella zona del Canavese, è possibile realizzare un ordine su www.comperAmi.it che verrà affidato direttamente al corriere di fiducia dell’azienda (gestito dal portale “ComperAmi”) che consegnerà il tutto. In questo caso, il prezzo per la consegna sarà di 3 euro. “Del territorio e sul territorio. Noi ci crediamo ancora ad #andràtuttobene, aiutiamoci e sosteniamoci!” conclude Lucia.

Per informazioni e prenotazioni: 334/3218969 oppure 366/8151640