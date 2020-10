Due sculture di Paolo Barichello "DX PEACE SX" esposte a Palazzo Bricherasio di Torino dal 6 novembre

Da venerdì 6 novembre saranno esposte nelle esedre dell’androne di Palazzo Bricherasio - Via Lagrange 20, Torino - due sculture dal titolo DX PEACE SX, realizzate dall’artista biellese Paolo Barichello. Si tratta di due opere di una serie di otto, realizzate con materiali differenti: bronzo, alluminio, rame, titanio, corten e ferro, che si ispirano alla versione “monumentale” DX PEACE DX assemblata lo scorso dicembre davanti alla Biblioteca Civica di Biella, opera che verrà trasportata nella Basilica Nuova del Santuario di Oropa in occasione della V Incoronazione della Madonna, il 29 agosto 2021.

In DX PEACE SX Paolo Barichello immagina le due parti del cervello, quella destra - creativa e sognatrice - e quella sinistra - concettuale e analitica - in dialogo tra loro, alla ricerca di un percorso intellettivo e culturale capace di concepire un futuro di pace. Ecco allora che il planisfero al quale siamo abituati, assume un’altra forma: le nazioni si spostano e si agglomerano in una nuova mappa, che assume il profilo di una colomba, dove ogni Stato è collegato all’altro dalla sagoma di un uomo.

È un messaggio di pace e di speranza fondato sulla responsabilità, l’integrazione, il rispetto, l’uguaglianza, le regole, la dignità, i diritti, la fratellanza, i doveri e la libertà. Queste sono le parole che, scritte a grandi caratteri su uno dei muri delle esedre, affiancano le opere, completate con i pensieri che i visitatori potranno scrivere di loro pugno sul muro adiacente. Una fruizione attiva dell’arte che sottolinea ancora una volta la volontà di Banca Patrimoni Sella & C. di restare fedele all’identità storica e artistica di Palazzo Bricherasio, l’antico cenacolo culturale torinese inaugurato da Sofia Cacherano di Bricherasio all’inizio del XX sec.

Dal 2017 la Direzione Artistica sviluppa attività di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio artistico pubblico e privato in collaborazione con istituzioni di respiro internazionale, per portare l’arte e la cultura fuori dagli spazi canonici e renderla disponibile a tutti.

"In questo momento così difficile per la fruizione dell’arte – sostiene Daniela Magnetti, Direttrice Artistica – Banca Patrimoni Sella & C. promuove un percorso espositivo dedicato all’arte contemporanea, trasformando uno spazio 'di passaggio' in un luogo capace di dare e di ricevere emozioni".

"Un modo diverso di fare cultura – prosegue Federico Sella, Amministratore Delegato e Direttore generale di Banca Patrimoni Sella & C. – per gli appassionati dell’arte e non solo, mettendo a disposizione spazi aperti, controllati e accessibili a tutti".

Lunedì 7 dicembre un’altra installazione di Paolo Barichello, DX PLANET SX, arriverà a Torino, per essere posizionata nel cortile del Museo della Montagna Duca degli Abruzzi (Piazzale Monte dei Cappuccini, Torino) fino al 6 gennaio.